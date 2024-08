Genova – Il Ferragosto delle persone disabili è salvo, sulla spiaggia libera e “inclusiva” ma solo grazie all’intervento dei bagnini dello stabilimento privato. A comunicarlo Marco Macrì, portavoce delle famiglie genovesi con persone disabili che, nei giorni scorsi aveva denunciato la presenza di passerelle instabili e pericolose persino per le mamme con passeggino sulla spiaggia pubblica che dovrebbe accogliere le persone con mobilità ridotta o che si spostano in carrozzina.

Le immagini della giovane mamma che non riesce a procedere spingendo un passeggino con un bimbo avevano reso evidente che la passerella stesa sulla sabbia senza troppi accorgimenti era “instabile” e non consentiva certo il passaggio di una persona in carrozzina.

Nelle ultime ore l’appello dei disabili e delle persone con passeggini è stato raccolto dal personale di un vicino stabilimento privato che hanno sistemato la passerella offrendo la possibilità a chi ha problemi di disabilità di recarsi in spiaggia per un tuffo rinfrescante a Ferragosto.

“Ringraziamo lo stabilimento balneare privato – spiega Marco Macrì – per l’intervento fatto per salvare il Ferragosto delle persone disabili. Erano 8 giorni che insieme ad altre famiglie chiedevamo l’intervento del Comune ed evidentemente è stato necessario l’intervento di queste persone sensibili. Grazie a loro il ferragosto per le persone disabili a Pegli è salvo”.