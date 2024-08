Rovegno (Genova) – Vigili del fuoco al lavoro, nella zona di via della Baracchina, nel territorio del comune di Rovegno, per un incendio divampato nel pomeriggio in un capannone.

Sul posto sono accorsi i mezzi dei pompieri e della protezione civile e si teme che le fiamme possano estendersi ad un bosco vicino.

Al momento non si segnalano feriti o intossicati.

Allertati anche i volontari antincendio boschivo di Torriglia