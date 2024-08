Savona – E’ stato arrestato l’uomo che ieri sera, al termine di una violenta lite con la moglie, l’ha colpita e malmenata tra le urla di lei.

E proprio le grida della donna hanno fato scattare l’allarme perchè i vicini di casa, invece di girarsi dall’altra parte o di far finta di non sentire, hanno subito composto il numero di emergenza 112 segnalando una probabile lite familiare con aggressione.

Gli agenti di polizia si sono precipitati sul posto, in via Ciantagalletto, insieme all’ambulanza della Croce Oro di Albissola.

Gli agenti hanno bloccato un 50enne accusato di percosse dalla moglie.

All’esito delle cure del personale medico, la donna è stata trasferita in ospedale e sono scattate le manette ai polsi dell’uomo che ora dovrà rispondere di lesioni e minacce.