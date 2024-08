Savona – Sono cresciuti sani e forti ed ora potranno essere liberati in Natura. Sono Riccy e Cetto i due cuccioli di riccio (Erinaceus europaeus) salvati dai volontari dell’Enpa grazie alla segnalazione di una signora.

Sono gli stessi volonatari a raccontare come è andata in un post sulla loro pagina Facebook:

“Una chiamata di una signora, settimane fa dove ci comunicava che pulendo la legnaia aveva scombussolato la tana di un riccio – raccontano all’Enpa – dentro c’erano i neonati.

Le abbiamo detto di aspettare qualche ora per vedere se la mamma tornava..( erano molto piccoli).. ma nulla…così li abbiamo recuperati”.

Dopo il salvataggio si è resa necessaria la procedura di allevamento e svezzamento

“È stato impegnativo svezzarli con biberon appositi ed accortezze varie – spiegano ancora i volontari Enpa – ma oggi siamo fieri di presentarveli. Eccoli qui. Monitoriamo peso e crescita fino poi alla loro liberazione al momento giusto”.