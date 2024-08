Ventimiglia (Imperia) – Una tragedia si è consumata questa mattina all’autoporto di Ventimiglia, dove un uomo è stato ritrovato senza vita. Il suo corpo sarebbe stato rinvenuto nei pressi di un muretto situato di fronte ai bagni. Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di un camionista di nazionalità bulgara.

Immediata la chiamata ai soccorsi, anche se i sanitari del 118 giunti sul posto non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo.

Oltre all’ambulanza e all’automedica, sono arrivate sul luogo dell’accaduto anche le forze dell’ordine. Gli agenti hanno avviato le indagini per ricostruire quanto avvenuto e per chiarire la causa del decesso: dai primi accertamenti, questa sarebbe riconducibile ad un malore, anche se non viene esclusa alcuna ipotesi.