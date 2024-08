Imperia – Temporali e raffiche di vento sino ad oltre 100 km orari stanno colpendo la zona dell’imperiese con allagamenti e danni sul litorale, negli stabilimenti, ma anche per le strade.

Particolarmente colpita la zona di Ventimiglia e di Sanremo dove il vento di caduta (downburst) ha causato effetti simili a quelli di una tromba marina.

Polemiche sui social per la mancata diffusione di una allerta meteo da parte degli uffici preposti nonostante siano in corso effetti molto intensi dalle Baleari sino alla Costa Azzurra.

Arpal scrive sulla sua pagina Facebook: Nel giorno di ferragosto, la prevista struttura temporalesca ha iniziato a interessare il Ponente regionale con raffiche di downburst a 128 km/h, calo termico di circa 8 gradi in un’ora e intensità di pioggia – fino a questo momento – da 19.8mm/15 minuti a Seborga (IM).