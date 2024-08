Genova – Nuvole nere che coprono il cielo e tuoni che si sentono in lontananza. Cambia velocemente il tempo sul capoluogo ligure e le nuvole sembrano annunciare l’arrivo di un temporale come da previsioni meteo.

Nel frattempo, sui social, divampa la discussione sulle allerte meteo “non date quando servivano e date senza una goccia di pioggia caduta”.

Alcuni esperti come “il Metereologo ignorante” ipotizza una allerta arancione dalla mezzanotte e sino alle metà giornata di domani:

“Le prime tavolozze non sono confortanti – scrive il Meteorologo ignorante – Ed entro l’ora di pranzo dovranno tirare fuori il colore dell’allerta. Possibile uno scenario di colore arancione dalla mezzanotte sino a metà giornata di domani e il giallo per le restanti ore domenicali. Ma al di là del colore dell’allerta, sarà importantissimo il lavoro di monitoraggio meteorologico e sorveglianza idrogeologica in tempo reale. Temo una notte in piedi e tanta, tantissima moka”.

Nel messaggio diffuso sui social il Meteorologo ignorante fa un pò di inviti.

“Restate aggiornati sino all’ultimo, con chi volete, ma restate aggiornati, perché è il sabato più vacanziero, festaiolo e spregiudicato di tutta la stagione e stanotte ci sarà un sacco di gente in giro. Le attività all’aperto non si facciano trovare impreparate. Radar sempre acceso (riferito alla App che consente di visualizzare immagini meteo dettagliate) . Le zone meno colpite questa notte e domattina, quelle del savonese più occidentale e dell’imperiese dovranno tenere gli occhi aperti domani pomeriggio a causa del possibile stramazzo dai monti verso mare. Ripeto, al di là del colore dell’allerta e della previsione di questa sera, saranno 24 ore in cui il monitoraggio sarà nettamente più importante di tutto il resto.

Gli esperti di LiguriaMeteo scrivevano intorno alle 11.

“Buongiorno Liguria, mattinata già molto instabile, con un leggero anticipo si sono formati i primi temporali sul mare davanti al centro levante, presto potrebbero interessare anche le coste”.