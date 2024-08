Proseguirà sino alle 16 l’Allerta Arancione per temporali anche di forte intensità, diramata dalla mezzanotte di oggi dalla Protezione Civile. Successivamente, sino alle 18, l’Allerta proseguirà con il livello Giallo, meno elevato.

Dalla notte scorsa temporali anche molto forti si sono scatenati dal Savonese sino al Tigullio e le previsioni non escludono quindi che i fenomeni possano riproporsi in giornata, specie nel settore centrale della Liguria.

Lo stato di Allerta Arancione termina:

• ALLE 9:00 SU ZONA A (Ponente)

• ALLE 14 SU ZONA D (Versanti padani di Ponente)

• ALLE 16:00 SU ZONE: B (Centro), C (Levante), E (Versanti padani di Levante)

La giornata di oggi, domenica 18 agosto proseguirà all’insegna di condizioni di marcata instabilità e tra pomeriggio e sera si attende un nuovo passaggio temporalesco ma meno intenso del precedente con fenomeni in spostamento dalla Pianura Padana alla costa