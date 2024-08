Genova – Toppe di asfalto per riparare alcuni tratti dell’acquedotto storico che da secoli rifornisce d’acqua la città e rappresenta una delle passeggiate nel verde più amate dei genovesi.

Le segnalazioni arrivano da diversi punti del percorso ma le tracce più evidenti sono quelle comparse all’altezza del cimitero di San Siro, circa 150 metri in direzione sud.

La “toppe”, oltre a rappresentare un pugno in un occhio dal punto estetico perché inidonee al contesto, secondo i segnalatori sarebbero state poste anche ad agevolare il passaggio di veicoli sul tracciato – che è vietato al transito.

Una segnalazione perchè vengano rimosse e si accerti chi le ha “piazzate” è stata rivolta al Comune di Genova e al Municipio e ora i residenti della zona e i segnalatori attenderanno la risposta ufficiale prima di agire in altro modo per tutelare il rispetto dei luoghi e dei divieti in atto.