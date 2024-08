Genova – Oltre un centinaio di pattuglie ha partecipato, nel periodo tra il 10 e il 18 agosto, alla raffica di controlli straordinari per il periodo di Ferragosto. La polizia di frontiera ha effettato diversi servizi per il controllo del territorio e la verifica delle persone in ingresso su territorio nazionale, provenienti da traghetti e aerei.

Da sabato 10 agosto a domenica 18 agosto sono stati controllati quindi, 30.000 passeggeri in porto e 7100 in aeroporto, in occasione di arrivo e partenza di navi ed aerei extra-Schengen.

Si evidenzia che, nella giornata del 18 agosto, durante i controlli effettuati in fase di imbarco della Compagnia di Navigazion e “Grandi Navi Veloci”, in arrivo in questo Scalo Marittimo proveniente da Tunisi, veniva tratto in stato di arresto un cittadino tunisino per ordine di carcerazione ex art 648 bis (riciclaggio ).

Durante lo sbarco dei passeggeri su volo di linea della compagnia aerea “Wizz Air”, in arrivo in questo Scalo Aereo proveniente da Tirana, invece, venivano respinti tre cittadini albanesi di cui uno per inammissibilità Schengen e due per aver superato i 90 giorni di permanenza sul T.N..