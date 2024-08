Genova – Un 40enne è finito in manette, nel quartiere del Lagaccio, al termine di una violenta lite con la compagna disabile di 44 anni.

Sono stati alcuni passanti a notare l’eccesso d’ira del 40enne e le percosse inflitte alla compagna. E’ bastata una telefonata al 112 e subito sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno bloccato l’aggressore e soccorso la donna che mostrava sul viso i segni delle violenze subite.

L’uomo è stato arrestato e la donna trasferita in ospedale dove ha denunciato di aver subito altre violenze dal compagno e di non essere riuscita a denunciarlo.

Ora l’uomo è indagato per maltrattamento e violenza aggravata dalle ridotte capacità di difesa della vittima.

Verrà processato e rischia una pesante condanna.