Genova – Ancora episodi di violenza nel quartiere di Pegli dove, ieri sera, intorno alle 22, un 37enne ha iniziato ad inveire e a lanciare sassi contro la facciata di un condominio di via Elio Vittorini.

Il giovane, in evidente stato di alterazione, ha richiamato l’attenzione dei residenti che hanno subito chiamato il numero di emergenza 112 e sul posto è arrivata la polizia.

In breve si è scoperto che l’uomo era stato allontanato dalla casa della ex compagna e colpito da divieto di avvicinamento, aveva comunque deciso di prendersela con l’abitazione della ex, lanciando pietre e imprecando con frasi sconnesse.

I poliziotti sono intervenuti immediatamente e hanno trovato l’uomo ancora sul posto, in evidente stato di alterazione psicofisica.

Una volta identificato, è emersa la misura cautelare in atto e, considerata la vicinanza con l’abitazione della ex compagna (meno di 50 metri) è stato tratto in arresto.