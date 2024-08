Cinque Terre – Contrastare la pesca illegale, le attività dannose per l’ambiente marino e garantire il rispetto delle leggi a difesa degli ecosistemi marini. E’ l’impegno che sta sostenendo Sea Shepherd Italia a tutela del mare nella campagna per la salvaguardia dell’Area Marina Protetta Cinque Terre, attiva già da un mese

Con l’obiettivo di preservare la straordinaria biodiversità marina e gli habitat costieri delle Cinque Terre, Sea Shepherd Italia annuncia il compimento del primo mese di una nuova entusiasmante campagna di tutela dell’Area Marina Protetta delle Cinque Terre.

In sinergia con l’Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre – Area Marina Protetta “Cinque Terre”,

Grazie ad uno specifico protocollo d’intesa, Sea Shepherd presta la sua opera dal 1° luglio pattugliando i confini dell’Area Marina Protetta per individuare, documentare e segnalare alle autorità competenti eventuali illeciti.

A bordo delle unità navali del parco cinque terre sono infatti presenti i volontari di Sea Shepherd, che assicurano una vigilanza delle coste e contribuiscono al monitoraggio dell’ambiente marino.