Finale Ligure (Savona) – Migliorano, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, le condizioni delle tre persone coinvolte ieri sera, intorno alle 18,30, nell’incidente stradale avvenuto sulla via Aurelia

Uno scooter ha improvvisamente perso il controllo finendo per travolgere due persone che stavano attraversando la strada. Il conducente e i due pedoni sono caduti a terra riportando diverse ferite e fratture.

Subito soccorsi dai passanti, i tre sono stati assistiti e stabilizzati dal personale della Croce Bianca di Finale e della Croce Verde di Finalborgo, intervenuti insieme all’automedica del 118 e alle forze dell’ordine.

I tre feriti sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale Santa Corona in codice giallo.