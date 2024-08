Genova – Ancora raffica di auto danneggiate dalle incursioni notturne dei cinghiali in via Stefanina Moro a Marassi. Gli animali spostano e spingono i bidoni per farli scivolare lungo la strada per poi ribaltarli e cibarsi dei rifiuti ma nel farlo danneggiano le auto in sosta e rischiano di causare incidenti con i bidoni che corrono all’impazzata lungo la via con forte pendenza.

solo negli ultimi giorni sono una decina le vetture danneggiate, con colpi alla carrozzeria ma anche lunotti e finestrini infranti dalle folli corse dei bidoni che si schiantano sulle vetture.

I residenti della zona sono infuriati perché le continue chiamate alla polizia locale non hanno ancora avuto alcun effetto e nessuno è ancora intervenuto per bloccare i bidoni o per allontanare – in modo incruento – i cinghiali, magari con una specifica battuta con cani da caccia.

Nel frattempo ci si domanda chi abbia la responsabilità dei danni causati. Le auto danneggiate sono molte e i danni consistenti.

In molti ricorreranno contro la Regione Liguria che, avendo responsabilità per gli animali selvatici, dovrebbe avere anche la responsabilità del pagamento dei danni da loro causati a terzi.