Genova – Una donazione di So.Crem consentirà alla Cucina Popolare e alla Trattoria Sociale di continuare e rafforzare l’offerta di pasti caldi per chi ne ha bisogno.

L’Associazione Cucina Popolare Genovese ha ricevuto da SoCrem una generosa donazione in generi alimentari che andranno a rifornire la “dispensa” della Cucina Popolare Genovese per portare avanti il progetto nato con l’obiettivo di offrire pasti caldi e nutrimento a chi si trova in difficoltà economica e sociale.

«La donazione ricevuta da SoCrem ci permette di continuare a portare avanti la nostra missione con rinnovata energia e determinazione – ha dichiarato Marco Furnó, Presidente dell’Associazione Cucina Popolare Genovese e Aldo Milfa socio fondatore – In un momento storico in cui la fragilità sociale è sempre più evidente, iniziative come queste sono vitali per garantire un aiuto concreto a chi ne ha più bisogno».

«Siamo felici di poter dare un umilissimo contributo a chi aiuta con tutte le forze , persone che si trovano in difficoltà – spiega Ivano Malcotti presidente di Socrem – La cucina popolare è un esempio straordinario di amore per il prossimo ed un esempio per tutti noi».

La Trattoria Sociale della Cucina Popolare Genovese non è solo un luogo dove si distribuiscono pasti, ma un punto di incontro e di integrazione per tutta la comunità.

Grazie a donazioni come quella di SoCrem, possiamo non solo assicurare un’alimentazione adeguata a molte persone, ma anche coltivare quel senso di appartenenza e condivisione che è alla base del nostro progetto.

«Il nostro ringraziamento a SoCrem va ben oltre il valore materiale della donazione. La loro generosità è un esempio tangibile di come, unendo le forze, sia possibile fare la differenza nella vita delle persone e costruire una comunità più solidale e inclusiva. È grazie al supporto di realtà come SoCrem che possiamo continuare a credere in un futuro più giusto e umano per tutti» – ha concluso Furnó. L’Associazione Cucina Popolare Genovese continuerà a lavorare incessantemente per garantire che l’aiuto fornito raggiunga il maggior numero possibile di persone in difficoltà.