Genova – Non si fermano le segnalazioni di cinghiali per strada da parte di cittadini e residenti allarmati. L’ultimo episodio si è verificato nel corso della notte appena trascorsa in via Lucarno, una traversa di via Struppa.

E’ accaduto poco dopo la mezzanotte, con alcuni cittadini che hanno visto la scena e hanno allertato la polizia locale. L’allarme è stato poi rilanciato tramite GenovaAlert.

Contrariamente a quanto accaduto in passato, non si segnalano incidenti o persone rimaste coinvolte o ferite. Aumenta, al tempo stesso, la preoccupazione delle persone che abitano e frequentano le zone maggiormente coinvolte da questi fatti, che risultano essere ormai sempre più frequenti.