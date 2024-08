Genova – Un appello per trovare una villa o un terreno dove far crescere liberi e felici due giovani esemplari di pavone. A lanciarlo l’Enpa di Genova che aveva recuperato i due esemplari ad Arenzano, probabilmente figli di uno dei tantissimi pavoni che ormai affollano la villa del Comune fuggendo sempre più spesso verso le vie vicine anche a causa dei troppi cani lasciati liberi nel parco, in palese violazione delle regole e della buona educazione.

“Eccoci a chiedere un’adozione particolare – scrive Enpa Genova – Arrivati da noi piccolissimi, sono due piccoli pavoni: bellissimi e regali! Cercano casa, o meglio giardino ampio per poter avere una vita felice”.

Impossibile riportarli ad Arenzano, dove la popolazione all’interno del parco è cresciuta a dismisura creando non pochi problemi all’ecosistema urbano e dove tantissimi esemplari – fuggiti in volo dal parco – si aggirano ormai per le strade della cittadina creando non pochi problemi e correndo gravi pericoli.

“Quindi – prosegue Enpa – cerchiamo persona disponibile ad adottarli, possibilmente con giardino grande o parco privato, e godere della loro compagnia. Fondamentale la presenza di una rete “a soffitto” che impedisca loro di fuggire: ricordatevi che volano!

Sono giovani e quindi siamo impossibilitati a dirvi se maschio o femmina, ma sono davvero bellissimi e hanno un carattere molto docile”.

I pavoni sono, di consueto, molto ricercati come ornamento per grandi parchi o giardini, possono vivere anche 20 anni in cattività.

Chi desiderasse adottarli può scrivere a adozionigenova@enpa.org