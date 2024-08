Arenzano (Genova) – Completamente ubriaco ha iniziato a schiaffeggiare e colpire una donna, sua parente, mentre si trovava sulla spiaggia e quando sono arrivati i carabinieri, chiamati dalle persone presenti e che hanno subito dato l’allarme, si è scagliato anche contro gli uomini in divisa, finendo immobilizzato ed in manette.

L’uomo, italiano, 30 anni, dovrà così rispondere delle lesioni provocate alla parente e di resistenza a pubblico ufficiale.

L’episodio è avvenuto sulla spiaggia del Lungomare Kennedy e l’aggressione della donna da parte del giovane ha subito scatenato la reazione dei presenti che prima hanno cercato di calmarlo e poi hanno chiamato in massa il 112 chiedendo l’intervento dei carabineri.

Una reazione che ha evitato probabilmente danni peggiori alla donna aggredita.

All’arrivo delle divise, però, l’uomo non si è fermato ed anzi ha rivolto insulti e minacce ai carabinieri. Quando è passato alle vie di fatto, cercando di colpire i militari con calci e pugni è stato rapidamente immobilizzato ed ammanettato.