Genova – Un incidente davvero particolare quello avvenuto sulla statale Aurelia nel quartiere di Nervi. Un’auto ha travolto un esemplare di Gufo reale che, per qualche curioso motivo, aveva lasciato il fitto bosco dove di solito vive per raggiungere la costa.

L’animale è stato soccorso e messo in salvo e poi trasferito al Cras dove veterinari e volontari del’Enpa stanno facendo ogni cosa possibile per salvarlo.

Questo il racconto del salvataggio.

“La cosa più sbalorditiva – scrive Enpa Genova – è che è stata investito ieri sera nei pressi della Aurelia, all’altezza di Genova Nervi. Un evento insolito, vista la natura molto schiva e solitaria di questa specie che ama cacciare generalmente al di fuori dei contesti urbani. Si tratta comunque di un dato importante, ed è dunque appurato che l’animale vive sulle alture genovesi. Questo esemplare, nello specifico, proviene molto probabilmente dalle alture a ridosso di Nervi: un notevole indice di biodiversità!”.

“Dobbiamo ringraziare il pronto intervento di Gian Lorenzo Termanini – scrive ancora Enpa – che ha prelevato con dovizia l’animale infortunato. Il gufo reale è un rapace di grosse dimensioni, e solo mani esperte possono effettuare un recupero di questo tipo senza danneggiare l’animale stesso.

Apparentemente non ha gravi lesioni, ovviamente aspettiamo il responso delle lastre ed esito esami delle possibili parassitosi interne, ma ha risposto molto bene alle prime cure e questo ci fa ben sperare: se così fosse, visto l’impatto col veicolo di cui è stato vittima, sarebbe davvero un gufo molto fortunato!”.

I gufi reali, negli anni, sono diminuiti di numero e – in quanto predatori all’apice – sono tra le specie da proteggere affinché ci sia un buon equilibrio naturale.

Chi desidera aiutare il Cras ed Enpa può farlo qui: https://linktr.ee/crasenpagenova