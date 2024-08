Genova – Un mezzo per il recupero dei rifiuti in avaria e via Sant’Ilario, nell’omonima località sulle alture di Nervi resta chiusa al traffico da questa mattina.

Sul posto stanno operando gli agenti della polizia locale e una squadra di tecnici di Amiu per le riparazioni necessarie.

Pesanti i disagi al traffico locale con la strada chiusa in entrambe i sensi di marcia.