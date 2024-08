Laigueglia (Savona) – Nel nido di Caretta caretta a Laigueglia questa mattina presto, intorno alle ore 6.45, si e formato il caratteristico cono che rappresenta il primissimo step della possibile schiusa delle uova.

Da questo momento possono passare da qualche ora a qualche giorno prima della fuoriuscita dei piccoli, che normalmente avviene di notte.

L’Associazione Delfini del Ponente sulla base delle indicazioni e in costante contatto con i biologi del GLIT – Acquario di Genova, Arpal, Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Val d’Aosta e Università di Genova – monitora il nido h 24. La zona intorno al nido è stata transennata ed è stato sistemato il corridoio ombreggiato dal nido al mare per proteggere maggiormente gli eventuali piccoli nella breve strada da compiere fino all’acqua.

I biologi del GLIT e Delfini del Ponente ringraziano il Comune di Laigueglia e Mimmo, gestore dei bagni Diana, per la collaborazione e chiedono la massima collaborazione a cittadini, bagnanti e fruitori del mare nel rispettare le indicazioni che verranno date in loco per arrecare il minor disturbo possibile ai piccoli nel delicatissimo momento dei primi passi verso il mare.