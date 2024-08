La presenza del campo di alta pressione ben saldo sul Mediterraneo garantisce al nord Italia e alla Liguria un fine settimana soleggiato a parte la presenza di nubi basse sulle coste nelle ore meno calde.

Il disagio da caldo è in aumento a causa della presenza di correnti di aria umida in arrivo dal mare. Non si prevedono precipitazioni.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Sabato 24 Agosto 2024

Al mattino banchi di nubi basse non serrate lungo le coste e sul mare, soleggiato altrove. Nel corso della giornata dissolvimento della nuvolosità bassa a parte qualche batufolo che permarrà sui rilievi retrostanti la costa centro-occidentale. Nel pomeriggio non si esclude qualche piovasco sulle Alpi Liguri, in attenuazione in serata, per il resto soleggiato.

Venti da deboli a moderati da sud

Mare generalmente poco mosso

Temperature in lieve aumento le minime sotto costa, massime stazionarie

Sulla costa temperature minime tra +22/+25°C – Max: +28/+31°C

Nell’interno temperature minime tra +15/+19°C – Max: +25/+33°C