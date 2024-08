Genova – Lavori apparentemente fermi e disagi che aumenteranno dalla prossima settimana con il rientro dalle ferie di moltissimi genovesi. Crescono le polemiche e le proteste per il cantiere nel sottopasso che collega corso Sardegna a via Tolemaide e corso Torino, parzialmente chiuso, in direzione monti, ormai da giorni.

A causarne la chiusura la rottura, ormai cinque giorni fa, di una grossa condotta dell’acqua che ha allagato la strada, diversi negozi della zona ed ha causato un black out in gran parte della zona.

La condotta è stata riparata velocemente ma altrettanto non si può dire del manto stradale e i disagi si ripetono ormai da quasi una settimana tra le proteste di chi percorre quel tratto di strada ed in particolare per chi, arrivando da via Tolemaide, deve svoltare verso i monti.

Disagi anche per il restringimento della carreggiata verso il mare, con lunghe code ai semafori che diventeranno ancora più pesanti a partire da domani, con il rientro dalle ferie di moltissimi genovesi.

Automobilisti e residenti si domandano come mai i lavori sembrino fermi e come mai occorra tanto tempo visto che la sostituzione del tratto di tubazione, già esploso tempo fa, è già stata ultimata.