Ventimiglia (Imperia) – Molta paura ma fortunatamente nessun ferito nel rogo di rifiuti ingombranti e cassonetti divampato nella notte in via Gallardi, vicino alle “Torri”.

L’allarme è scattato intorno alle 5 quando il denso fumo nero ha risvegliato di soprassalto i residenti della zona che hanno subito allertato il 112 e i vigili del fuoco.

In breve sul posto sono arrivati i pompieri che hanno subito iniziato a domare le fiamme che minacciavano una cabina elettrica dell’Enel ma anche i terreni circostanti.

Fortunatamente le fiamme non hanno danneggiato la cabina elettrica e i suoi meccanismi pur avendo completamente annerito la parte esterna.

I pompieri hanno spento il rogo ed avviato le prime indagini per risalire alle cause che potrebbero essere dolose.

(Foto di Archivio)