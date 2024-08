Genova – E’ stato ritrovato il corpo senza vita di Luca Vinzoni, il pilota genovese, residente a Imperia partito questa mattina dall’aeroporto Panero di Villanova d’Albenga e disperso sulle alpi intorno alle 10 di oggi, lunedì 26 agosto.

Luca Vinzoni viaggiava verso l’Austria con un Beechcraft 58T Baron decollato dall’aeroporto di Villanova alle 8,40 e il suo volo è terminato tragicamente, in circostanze ancora tutte da chiarire, nei pressi di Brand, nella regione austriaca del Vorarlberg.

A partecipare alle ricerche del velivolo, ufficialmente disperso dalle ore 10, squadre di ricerca che hanno affrontato condizioni climatiche avverse, con nebbia fitta che potrebbe aver giocato un ruolo nell’incidente aereo.

Inizialmente erano stati trovati alcuni pezzi dell’aereo e si sperava ancora che il pilota fosse riuscito in qualche modo a salvarsi ma poi il ritrovamento del corpo senza vita ha spento tutte le speranze.

Il cadavere è stato trasferito in obitorio per le verifiche del caso.

Luca Vinzoni era iscritto all’aeroclub di Villanova dove era piuttosto conosciuto e apprezzato come pilota.