Genova – Un episodio di violenza si è verificato nel corso della serata di ieri in piazza della Vittoria, in pieno centro a Genova. E’ accaduto intorno alle 22:30, quando un uomo di 42 anni ha chiamato i soccorsi denunciando di esser stato aggredito e rapinato da uno sconosciuto.

Secondo quanto ricostruito, il malvivente si sarebbe avvicinato al 42enne e avrebbe improvvisamente iniziato a prenderlo a pugni, prima di sottrargli lo smartphone e di darsi alla fuga. La vittima ha provato a inseguirlo fino a piazza Barabino, dove ha perso le sue tracce.

Le forze dell’ordine giunte sul posto hanno ascoltato la testimonianza della vittima e hanno avviato le indagini per risalire al responsabile. In tal senso, potrebbero essere visionate le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona dell’accaduto.

Il 42enne, invece, è stato soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato in codice giallo, quello di media gravità, all’ospedale Galliera. Fortunatamente, non sarebbe in gravi condizioni.