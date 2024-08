Genova – Verrà celebrato giovedì 29 agosto, alle ore 8,15. presso la Basilica della Annunziata di Genova i funerali di Angelo Foglia il clochard scomparso recentemente suscitando commozione sui social tra chi lo conosceva e chi ogni giorno cercava di aiutarlo

Angelo era sempre sorridente nonostante la vita travagliata e divideva il suo cammino in salita con Bimbo, un bel cagnolone che è stato il suo amico per tanti anni.

In molti lo ricordano per appassionanti conversazioni su fumetti e libri.

Parenti e amici si riuniranno giovedì per l’ultimo saluto.