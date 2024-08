La Spezia – Non ce l’ha fatta il pensionato di 84 anni travolto questa mattina, intorno alle 8,30 da un camion per la raccolta della spazzatura. L’incidente mortale è avvenuto in corso Cavour dove l’anziano camminava tornando verso la sua abitazione che si trova nella zona.

Dalle prime ricostruzioni sembra che il conducente del grosso camion non abbia visto il pedone che stava attraversando la strada e lo ha investito.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco e l’ambulanza del 118. Il pensionato è stato estratto da sotto il camion ma è deceduto prima del trasporto in ospedale per le terribili ferite.

Ora si attende la ricostruzione delle forze dell’ordine che potrebbero visionare alcune telecamere presenti nella zona per cercare di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.