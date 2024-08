Genova – Una nota discoteca del levante genovese è stata sanzionata per 55mila euro a seguito dei controlli dei carabinieri e dell’ispettorato del Lavoro che hanno scoperto la presenza di personale non in regola, che lavorava in nero e che addirittura non er neppure in regola con i permessi di soggiorno.

Nell’ambito della campagna nazionale di contrasto al lavoro irregolare e di tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro, i Carabinieri della Compagnia di Santa Margherita Ligure – unitamente a personale del Nucleo CC Ispettorato del Lavoro – hanno sottoposto a controllo una nota discoteca del Levante Ligure, con annessa attività di ristorazione, riscontrando la presenza di 6 lavoratori irregolari, alcuni dei quali privi anche del permesso di soggiorno. Per la circostanza è stata disposta la sospensione dell’attività per le gravi violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e per l’utilizzo di manodopera irregolare, nonché l’irrogazione di sanzioni amministrative per € 55.000,

con contestuale denuncia in stato di libertà del legale rappresentante delle due aziende ispezionate.