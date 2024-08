Genova – Riprendono questa mattina, martedì 27 agosto, dalle 4,30 alle 6, i trattamenti anti zanzara tigre decisi delle autorità sanitarie dopo la scoperta di un caso di infezione da virus West Nile nella zona.

Dopo i trattamenti della zona di Sturla, gli insetticidi verranno irrorati anche nelle vie di Albaro. A comunicarlo il Comune di Genova sulla sua pagina facebook e senza ulteriore comunicazione nonostante la situazione sia tutt’altro che “semplice”.

Nella notte estiva verranno infatti irrorate sostanze insetticide, in grado di “fulminare” le zanzare tigre in volo e tali trattamenti dovrebbero essere fatti con finestre chiuse e con animali domestici chiusi in casa. Prescrizioni che secondo molti andavano segnalate con maggiore rilevanza e con adeguata campagna di comunicazione.

E invece, questa mattina, sino all’alba, i trattamenti verranno fatti nel quasi silenzio generale.

Fortunatamente l’arrivo di aria fresca dal nord Europa già da ieri sera, ha convinto molti a dormire con le finestre chiuse ma cani e gatti ed altri animali che vivono nei giardini non saranno altrettanto fortunati.