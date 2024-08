Genova – Buone notizie per gli utenti dell’ascensore di Castelletto Ponente che potranno tornare ad utilizzare l’impianto già da questa mattina, in anticipo sui tempi previsti per gli interventi programmati di manutenzione straordinaria legate alla revisione speciale.

Lavori che si sono conclusi con anticipo e che hanno consentito la riapertura già da questa mattina, alle 6,40.