Genova – Una tragedia si è consumata nella tarda mattinata di oggi in via Fereggiano. Intorno a mezzogiorno, un uomo di 80 anni sarebbe precipitato dalla finestra della sua abitazione.

Immediata la chiamata ai soccorsi, con l’ambulanza, l’automedica e la Polizia di Stato che sono giunti sul posto. Nonostante il loro tempestivo arrivo, per l’uomo non c’è stato nulla da fare e i sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Ancora da chiarire le cause di quanto accaduto. Dalle prime indicazioni, sembrerebbe che la causa sia un incidente domestico: sembrerebbe, infatti, che l’80enne stesse lavorando nei pressi della finestra prima di cadere.