Ventimiglia (Imperia) – Hanno tentato di attraversare il confine tra la Francia e l’Italia con la droga nascosta in auto ma sono stati scoperti durante un controllo della Guardia di Finanza con i cani anti droga.

E’ successo nella notte dell’8 agosto quando i finanzieri della compagnia di Ventimiglia,

supportati dalle unità cinofile, hanno fermato un autoveicolo modello Renault Twingo con a bordo 2 cittadini francesi che stavano transitando in ingresso presso il confine autostradale di Ventimiglia.

Il successivo controllo delle unità cinofile antidroga del Corpo consentiva di rinvenire due panetti di hashish, dal peso complessivo di 214 grammi, occultati tra gli indumenti intimi del passeggero, e 14 grammi di cocaina nascosti all’interno del cruscotto della vettura. Inoltre, durante la perquisizione, i finanzieri trovavano anche 650 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Tutta la sostanza stupefacente veniva così sequestrata, unitamente al denaro contante e ai telefoni cellulari, che saranno esaminati dai finanzieri al fine di acquisire informazioni utili alla ricostruzione della rete criminale. I due ragazzi, ferma restando la presunzione d’innocenza, su disposizione della Procura della Repubblica di Imperia,

sono stati arrestati per traffico internazionale di sostanze stupefacenti per poi essere sottoposti a processo per direttissima presso il Tribunale di Imperia.