Genova – Pattuglioni e blitz della polizia locale, nel quartiere di Cornigliano, a seguito delle denunce di aggressioni e presenza di persone ubriache nei giardini Melis e delle segnalazioni di degrado per bivacchi notturni.

Risposta immediata e “muscolare”, a Cornigliano, dopo le molte proteste e richieste di aiuto, da parte di residenti e commercianti, per il degrado che si sta diffondendo nel quartiere dopo i pesanti interventi di recupero.

Nella serata di ieri diverse pattuglie della polizia locale hanno attraversato le vie della delegazione ispezionando le zone oggetto di segnalazioni da parte di commercianti e residenti.

I giardini Melis sono stati ispezionati e alcune persone allontanate e anche oggi ci sono stati controlli nelle zone più calde del quartiere,

Soddisfazione dei residenti che avevano segnalato i problemi e perplessità di altri che si domandano se questi controlli verranno fatti anche nei giorni a venire o se, invece, si tratta di un’attività in risposta alle polemiche sui social ma che non potrà essere portata avanti a lungo.