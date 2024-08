Genova – Verrà celebrato questa mattina, giovedì 29 agosto, alle ore 8,15. presso la Basilica della Annunziata, nell’omonima piazza del centro storico, il funerali di Angelo Foglia il clochard gentiluomo scomparso recentemente.

La sua morte ha suscitato grande commozione, specie sui social tra chi lo conosceva e chi ogni giorno cercava di aiutarlo in qualche modo.

Angelo era sempre sorridente nonostante la vita travagliata e divideva il suo cammino in salita con Bimbo, un bel cagnolone che è stato il suo amico per tanti anni. Era finito in mezzo alla strada dopo aver perso il lavoro per seguire l’anziana madre malata e poi non era più riuscito a trovare un lavoro stabile, finendo per fare la vita del clochard non per scelta ma per una sfortunata serie di eventi negativi.

Angelo trascorreva le giornate in centro, spesso nella zona di via XX settembre ed era benvoluto. In molti lo ricordano per appassionanti conversazioni su fumetti e libri.