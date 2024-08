Genova – Un grave episodio di violenza si è verificato nel corso della notte appena trascorsa nei pressi di una discoteca situata in corso Italia, dove la Polizia è stata chiamata da alcuni testimoni che segnalavano una rissa tra giovani.

Al loro arrivo, gli agenti hanno trovato un 18enne seduto su una panchina con la maglietta strappata. Il giovane, che fortunatamente non avrebbe riportato ferite gravi e che sarebbe stato curato sul posto dai sanitari del 118, non avrebbe saputo fornire elementi utili per ricostruire quanto accaduto. Altri testimoni, invece, avrebbero parlato di un aggressione nei suoi confronti portata avanti da quattro o cinque persone.

Degli aggressori, però, non c’era nessuna traccia. Per questo, le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per ricostruire quanto accaduto e per cercare di rintracciare le persone coinvolte. In tal senso, potrebbero essere visionate le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.