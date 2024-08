Genova – Ben sette nuove aree parcheggio a servizio e supporto del centro storico. Le ha individuate il Comune che ha approvato oggi, giovedì 29 agosto, le linee guida.

Dopo un fitto confronto con le associazioni di categoria sono stati individuate sette aree dove nasceranno posteggi. La Giunta comunale – su proposta degli assessori ai Lavori pubblici Pietro Piciocchi, alla Mobilità integrata e Trasporti Matteo Campora e all’Urbanistica Mario Mascia – ha approvato le linee di indirizzo per la localizzazione di nuovi parcheggi pubblici a favore della vivibilità del centro cittadino e di una migliore fruizione degli spazi pubblici urbani. Le nuove dotazioni di parcheggi pubblici riguarderanno le 7 aree: piazza Dante, Ponte Parodi, via Fiasella, piazza Colombo, Stazione Principe, via Carcassi, Calata Darsena / Istituto Nautico. Le nuove aree di parcheggio ha no l’obiettivo di favorire accessibilità, fruibilità e vivibilità delle aree storiche e storiche pedonale, agevolandone il raggiungimento e diminuendone l’inquinamento.

«Con questo provvedimento individuiamo le linee di indirizzo per nuove aree per parcheggi pubblici – dichiarano gli esponenti della giunta, proponenti della delibera approvata oggi – Le 7 aree sono state individuate dopo alcune analisi preliminari e di confronti con il Municipio e le associazioni di categoria: con questo provvedimento diamo indirizzo agli uffici di realizzare progettualità per la realizzazione di nuovi parcheggi pubblici a servizio del centro storico, favorendone l’accessibilità’ e la sostenibilità ambientale. La prossima settimana faremo ulteriori incontri per approfondire i possibili futuri sviluppi progettuali».