Genova – Una assemblea davanti ai cancelli di Gavette, in ValBisagno, di tutti i lavoratori Iren che si riuniranno a partire dalle ore 8,30 per confrontarsi su un episodio che ha fato scattare la massima attenzione da parte dei Sindacati.

“Mercoledì 28 agosto – scrivono i rappresentanti dei lavoratori – Iren ha comunicato ad un lavoratore (padre di famiglia) che il contratto di apprendistato. in scadenza domani 30

agosto 2024, non gli verrà rinnovato”.

I sindacati evidenziano che, al lavoratore, apprendista, non è mai stata fatta negli anni nessuna lettera di contestazione e considerano l’episodio “un atto gravissimo, inserito in un contesto di relazioni sindacali inesistenti che hanno portato all’ apertura dello stato di agitazione.

“Nonostante i richiami della prefettura – spiegano ancora al sindacato – l’ azienda continua con queste azioni unilaterali che rendono il clima tra lavoratori ed azienda sempre più

teso”.

Stamattina si è tenuta l’ assemblea con i lavoratori delle manutenzioni delle reti fognarie che hanno deciso di comune accordo con le RSU di convocare l’ assemblea di tutti i lavoratori del gruppo IREN.