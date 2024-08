Imperia – E’ stato trasferito in gravi condizioni all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure il 35enne che nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 29 agosto, si è ferito usando un flessibile mentre stava lavorando in località Montegrazie, frazione di Imperia.

Ancora da ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente ma sembra che l’uomo stesse maneggiando un macchinario che lo ha improvvisamente colpito all’addome procurandogli una brutta ferita.

Soccorso da alcune persone, l’uomo è stato trasferito in elicottero del 118 sino al pronto soccorso dell’ospedale Santa Corona dove è stato attribuito il codice rosso, il più grave.

Accertamenti in corso per ricostruire quanto avvenuto e se siano state rispettate le misure di sicurezza sul lavoro.