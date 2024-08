Il rafforzamento del promontorio anticiclonico sul Mediterraneo offrirà al Nord Italia e alla Liguria un fine mese di agosto caratterizzato da giornate in prevalenza soleggiate e calde.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Giovedì 29 Agosto 2024

Al mattino condizioni di cielo pressoché sereno sull’intero territorio regionale.

Dalle ore centrali della giornata formazione di nubi cumuliformi sui rilievi delle zone interne, nel corso del pomeriggio potranno dar luogo a rovesci o temporali su Alpi Liguri ed Appennino orientale, in esaurimento serale.

Lungo la fascia costiera tempo asciutto ed in prevalenza soleggiato, fatta eccezione per la locale discesa di qualche annuvolamento dai rilievi interni.

Venti ad inizio e fine giornata deboli da nord, locali rinforzi mattutini tra Genova e Capo Mele. Nelle ore centrali del giorno deboli o al più moderati dai quadranti meridionali.

Mare quasi calmo o poco mosso.

Temperature stazionarie od in lieve aumento.

Sulla costa temperature minime tra +20/+26°C e massime tra +29/+35°C

Nell’interno temperature minime tra +11/+22°C e massime tra +25/+35°C