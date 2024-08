Ceriale (Savona) – Non ce l’ha fatta, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure l’anziano travolto questa notte, poco prima dell’alba, da un camion che percorreva la statale Aurelia, nel comune savonese.

Rintracciato, invece, il conducente del mezzo che ha travolto l’anziano e che sembra sia fuggito dal luogo dell’incidente subito dopo la tragedia.

L’uomo, alla guida del suo furgone, avrebbe travolto l’anziano pensionato in circostanze ancora da chiarire e nell’impatto l’anziano è stato sbalzato a terra, a diversi metri e soccorso è stato trasportato all’ospedale Santa Corona in codice rosso, il più grave.

Le sue condizioni sono subito apparse disperate ma i medici hanno tentato in tutti i modi di salvargli la vita senza però riuscirci.

Ora il conducente individuato dalla polizia verrà indagato per omicidio stradale e per omissione di soccorso.