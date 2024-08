Genova – Ancora passeggiate notturne di famigliole di cinghiali nella notte appena trascorsa. Le zone interessate ancora quelle di San Fruttuoso e di Marassi.

La prima segnalazione è arrivata da via Torti, a San Fruttuoso, intorno alle 23,40 e riguardava una famigliola di cinghiali che passeggiava tranquillamente tra marciapiede e strada, frugando attorno ai bidoni della spazzatura alla ricerca di sacchetti abbandonati dai soliti incivili e “bocconcini” lasciati da chi ancora pensa che ne abbiano bisogno.

Come di consueto è scattato il messaggio di allerta della polizia locale rivolto ad automobilisti e motociclisti per evitare incidenti ed una pattuglia ha raggiunto la zona per garantire la sicurezza dei cittadini.

Intorno all’una la seconda segnalazione proveniente da via Stefanina Moro dove in cinghiali sono ormai diventati una dannazione poiché, oltre a camminare per strada rappresentando un pericolo per auto e moto di passaggio, riescono a spostare i bidoni e li faper farli ribaltare e nel compiere questa operazione danneggiano le auto in sosta.

L’emergenza cinghiali in città prosegue senza apparentemente alcuna soluzione in vista.

Gli ambientalisti suggeriscono da tempo l’uso di alimenti con farmaci anti contraccettivi per ridurre le nascite e fare in modo che il numero dei cinghiali si riduca senza spargimento di sangue e senza sofferenze per gli animali.

(Foto di Archivio)