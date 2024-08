Genova – Hanno occupato abusivamente un appartamento di via Celesia, a Rivarolo e ci hanno nascosto dentro telefoni cellulari, borse, occhiali e portafogli rubati molto probabilmente ai turisti di passaggio in città.

Tre persone sono state arrestate dalla polizia al termine di in controllo in un appartamento che risulta disabitato.

E’ stato un vicino di casa a chiamare la polizia avendo visto i tre entrare ed uscire da una finestra dell’appartamento, posto al piano terra.

Effettivamente gli operatori, dopo aver individuato l’abitazione, hanno trovato i quattro soggetti che lo stavano occupando in maniera abusiva. Uno di loro era ancora a cavalcioni sulla finestra da cui penzolava un cavo elettrico proveniente dall’appartamento sovrastante, anch’esso occupato dai giovani.

Da un rapido sopralluogo del primo appartamento si è subito notata la presenza di diversi telefoni cellulari, di cui i soggetti in questione non hanno saputo giustificare il possesso e presupponendo che potessero essere di illecita provenienza e si potesse ritrovare altro materiale si è dato corso ad una perquisizione domiciliare che ha permesso di rinvenire atri telefoni, un ingente numero di occhiali da sole griffati, diversi passaporti e documenti di viaggio , carte di identità tedesche e olandesi, oltre che più di 1000 euro e 400 franchi svizzeri.

Gli accertamenti esperiti sui documenti rinvenuti hanno permesso di risalire agli intestatari, risultati essere i componenti di due famiglie tedesche ed una olandese, che avevano denunciato di aver subito un furto sulle loro autovetture qualche giorno prima a Genova.

I tre maggiorenni sono stati condotti al carcere di Marassi a disposizione dell’A.G. e il minore è stato affidato ad una comunità per minori.