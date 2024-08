Il campo di alta pressione domina ormai il Mediterraneo allontanando le perturbazioni in arrivo dal nord Europa e dall’Atlantico e offrendo generali condizioni di stabilità anche sulla Liguria. In aumento anche il caldo con disagio per i valori elevati raggiunti.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Venerdì 30 Agosto 2024

Tempo stabile e soleggiato su tutta la regione. Da segnalare solo un po’ di cumuli pomeridiani nelle aree interne e qualche velatura sull’estremo ponente in serata.

Venti deboli da nord al mattino, brezze dominanti nel pomeriggio.

Mare quasi calmo o poco mosso.

Temperature pressochè stazionarie, disagio da caldo elevato durante il giorno

Sulla costa temperature minime tra +22/+26°C e massime tra +29/+32°C

Nell’interno temperature minime tra +15/+22°C e massime tra +27/+35°C