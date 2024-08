Le elezioni per il rinnovo del consiglio regionale della Liguria sono sempre più vicine e Ferruccio Sansa, capogruppo dell’omonimo gruppo consigliare cerca di spronare il “campo largo” a decidere per la candidatura di Andrea Orlando.

Lo fa con un appello sui social dove lo dice chiaro e tondo: “il mio candidato è Orlando”.

Il centro-sinistra (come il centro-destra) non ha ancora ufficializzato il proprio candidato e quello più probabile, Andrea Orlando del PD, ha già chiarito che aspetterà sino a domani, domenica 1 settembre, e poi ritirerà la propria candidatura. Il tempo dunque stringe e visto il tentennare delle altre voci in campo, ci prova Sansa a fare il classico passo avanti nella speranza che altri seguano e in fretta.

“Mancano due mesi alle elezioni regionali – scrive Sansa sui social – Sarebbe preferibile scegliere un candidato prima del voto. Per questo, visto che nessuno pare decidersi, provo a metterla così: il mio candidato è Andrea Orlando”.

“Le elezioni della Liguria saranno una specie di ‘guerra santa’ – prosegue Sansa – in cui dovremo decidere tra due visioni delle istituzioni e della politica opposte: una, la nostra, che vuole fare gli interessi dei cittadini. L’altra, quella di Toti, che fa gli interessi di chi la finanzia. Da una parte una proposta di governo, dall’altra un sistema di potere”.

Secondo Sansa la posta in gioco è altissima e accanto alla “sanità pubblica che deve essere salvata” e “ci sono tanti liguri che devono essere curati meglio”.

Per l’ex candidato del centro sinistra alle passate elezioni regionali “ci sono grandi problemi e grandi occasioni. Dobbiamo offrire ai giovani una terra da cui non siano costretti a emigrare. Dobbiamo pensare a una nuova vocazione economica che aiuti le imprese a crescere, innovare, e le persone a trovare lavoro. Dobbiamo sostenere i liguri che sono in difficoltà perché non si sentano lasciati soli. Dobbiamo ricostruire una comunità solidale in cui tutti abbiano una voce e siano ascoltati”.

Ed ancora:

“Questa è la nostra Liguria – spiega Sansa – Nata dallo spirito della Resistenza. Il 18 luglio c’è stata una grande manifestazione lanciata da noi. È stata un seme importante che non dobbiamo far cadere. È stata la prova che la Liguria conta. Basta attendere. Basta perdere tempo. Per me il candidato alle elezioni sarà Andrea Orlando. Orlando è apprezzato da tutti i partiti della coalizione. È stato un bravo ministro. È un uomo che conosce e rispetta le istituzioni. È un politico che non è salito sugli yacht per trattare con gli Spinelli. Per me è la scelta giusta in questo momento”.