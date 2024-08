Genova – Si sono collegati all’impianto generale della luce elettrica e hanno rubato energia elettrica. Tre persone sono finite nei guai a seguito di un controllo di un tecnico del servizio elettrico che ha scoperto l’anomalia ed ha segnalato l’episodio alla polizia.

E’ successo in un appartamento affittato in via Dottesio, nel quartiere di Sampierdarena.

Un tecnico inviato per controllare una anomalia nei consumi ha accertato che uno dei contatori del palazzo era stato manomesso, con la rimozione dei sigilli e che qualcuno si stava rifornendo gratuitamente a spese altrui.

La segnalazione alla polizia ha fatto scattare l’accesso all’appartamento che ha verificato la presenza di 3 persone risultate sub-affittuarie dell’inquilino.

I tre uomini di 56, 49 e 47 anni sono stati denunciati per il reato di furto in concorso tra loro.