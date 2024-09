Genova – Una brutta caduta e il trasporto in elicottero in ospedale. Migliorano all’ospedale San Martino le condizioni del ciclista soccorso ieri mattina dall’elicottero Drago dei vigili del fuoco in funzione di eliambulanza.

Il ciclista ha perso il controllo del mezzo a due ruote mentre scendeva dal Forte Diamante e è caduto rovinosamente a terra.

Soccorso, l’uomo è stato stabilizzato dali elisoccorritori che sono stati calati al suolo con il personale medico e poi lo hanno verricellato a bordo del Drago VF e trasportato al San Martino.