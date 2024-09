Il campo di alta pressione presente sul Mediterraneo condiziona l’inizio di settembre con un finale di settimana all’insegna del tempo sostanzialmente stabile. Da lunedì è atteso invece un graduale indebolimento dell’anticiclone che favorirà maggiori condizioni di variabilità ed a tratti di instabilità.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Domenica 1 Settembre 2024

Al mattino transito di velature sull’intero territorio regionale, ma non mancheranno dei momenti completamente sereni.

Dalle ore centrali della giornata formazione di nubi cumuliformi sui rilievi interni, nel corso del pomeriggio rovesci o temporali associati su Alpi Liguri ed Appennino orientale. Lungo la fascia costiera ancora transito di nubi medio-alte, anche consistenti.

In serata maggiore nuvolosità sull’Imperiese.

Venti ad inizio e fine giornata deboli o moderati da nord, nelle ore centrali del giorno temporanea rotazione dai quadranti meridionali.

Mare generalmente poco mosso.

Temperature minime stazionarie od in lieve aumento, massime stabili.

Sulla costa temperature minime tra +22/+27°C e massime tra +28/+32°C

Nell’interno temperature minime tra +12/+23°C e massime tra +27/+35°C