Montoggio (Genova) – Un’altra notte di duro lavoro per i vigili del fuoco e per i volontari anti incendio impegnati da giorni per l’incendio boschivo sul monte Liprando.

Sono proseguite le operazioni di monitoraggio dell’incendio di Montoggio che ieri aveva ripresto a bruciare facendo alzare una colonna di fumo che ha fatto scattare l’allarme.

Nella notte utilizzati anche droni che hanno eseguito dei voli di ricognizione con termocamera con lo scopo di individuare focolai attivi.